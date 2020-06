Yves runt al twintig jaar lunchrestaurant zonder personeel Jill Dhondt

23 juni 2020

12u04 3 Gent Yves Remiens (49) viert volgend jaar het twintigjarig bestaan van zijn eethuis Casserolle in de Dampoortstraat. Al vanaf het begin runt de Gentenaar zijn restaurant zonder personeel: hijzelf zorgt voor het koken, de bediening en het afwaswerk. Op deze manier kon hij zijn kinderen zien opgroeien, en persoonlijk contact houden met de klanten.

Naast de open keuken, aan de muur, kan je de vijf gerechten lezen die vandaag op het menu staan. Elke dag zit er een nieuwe keuze tussen, die Yves de ochtend zelf nog bedacht. Elke ochtend trekt de Gentenaar naar de versmarkt, om te kijken wat er in de aanbieding is. “De rode draad is grootmoeders keuken, maar dan met een verfijnde inslag. Gentse stoverij is één van mijn specialiteiten, die heeft al een paar keer in de boekskes gestaan.”

In het restaurant is er plaats voor twintig personen. “Dat is net te weinig om met twee te werken, en net te groot om het alleen te doen”, zegt Yves terwijl hij asperges aan het snijden is. Enkel in de Gentse Feesten kwam een student helpen de voorbije negentien jaar, maar anders doe ik alles alleen. Dat is soms lastig om bol te werken, maar het lukt.”

Yves hield zijn restaurant bewust klein. Hij wist dat hij geen zakken geld zou verdienen, maar kon zo tenminste zijn kinderen zien opgroeien. “Voor de service kan ik mijn kinderen afzetten op school, en in de namiddag sluit ik net op tijd af, om ze weer op te pikken. Bovendien kan ik door op deze manier te werken, contact houden met mijn klanten. Ik ken ze intussen goed, en weet wat hun gewoontes en voorkeuren zijn, waar ze het liefste zitten. Af en toe breng ik een oudere klant naar huis, of woon ik een begrafenis bij als ze spijtig genoeg overlijden.”

Casserolle, Dampoortstraat 5, Gent.