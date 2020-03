Yves Roelandt nieuwe directeur van het Mobiliteitsbedrijf Redactie

18u45 0 Gent Het college van burgemeester en schepenen heeft Yves Roelandt aangesteld als nieuwe directeur bij het Mobiliteitsbedrijf. Hij volgt Frank Vandenbucke op, die eind januari het bedrijf verliet. Wanneer Roelandt start, is nog niet duidelijk.

Yves Roelandt startte zijn loopbaan 26 jaar geleden bij KBC in de IT afdeling. Nadien groeide hij door binnen de organisatie en oefende er de voorbije jaren verschillende managementfuncties uit, onder andere in de Trade Finance afdeling, eerst als hoofd van de Beleidscel, daarna als hoofd van de Business Unit. Momenteel is hij kantoordirecteur van een Bedrijvencentrum. Hij ruilt de financiële sector nu voor een nieuwe uitdaging bij de Stad Gent.