Yuri en Dries, oprichters van Wasbar en Chez Claire, blikken terug: “Ze hebben ons al vaak zot verklaard, maar daar liggen we niet van wakker” Jill Dhondt

23 mei 2020

18u03 2 Gent Yuri Vandenbogaerde (32) en Dries Henau (35) doen niets liever dan inventieve concepten bedenken en uitwerken. Drie jaar geleden richtten ze de Wasbar op, dat ze na enkele jaren terug verkochten. Op de Kouter in Gent, maar ook in Antwerpen en Brussel, zetten ze twee jaar geleden Chez Claire op poten. Een jaar later verkochten ze hun winkel met luxueuze éclairs concept terug. “We zijn merkenbouwers, daarin vinden we elkaar”, zeggen ze. “Het liefste bouwen we een concept op, om het daarna door te geven, en naar een volgende project te gaan.”

Het is intussen acht jaar geleden dat jullie Wasbar in het leven riepen, wat vliegt de tijd.

“Inderdaad, de tijd vliegt als je hard aan het werkt bent”, grapt Yuri. “Al die jaren geleden, toen we het concept van een wasbar lanceerden, lachten ze ons vierkant uit. Vandaag zijn er acht vestigingen in vijf verschillende steden. Toch was het altijd ons plan om de Wasbar na enkele jaren te verkopen. We hebben het drie jaar gerund, en dan hebben we de bars overgelaten.”

Erna kwamen jullie met een ander, verassend idee: chique éclairs.

“Twee jaar geleden openden we Chez Claire, waar je haute éclairs in dertien smaken kon proeven. We kwamen op het concept als antwoord op de druk die op iedereen haar of zijn schouders ligt. We moeten carrière maken, het grootste huis hebben, de beste ouder zijn, sporten, mediteren. We moeten zoveel. Met Chez Claire wouden we zeggen: ga een kwartiertje zitten en verwen jezelf. Een jaar later hebben we het merk terug verkocht aan La Lorraine, een marktleider in patisserie. Die heeft het product overgenomen en de winkel nog even opengehouden in Gent.”

“Het vuur dat je aan het begin hebt vinden we heel leuk, maar hoe langer je een bedrijf runt, hoe meer je in routines vervalt. Dan word je een operationeel persoon die ervoor moet zorgen dat het schip blijft varen. Wij bouwen liever een schip, en als we zien dat het niet gaat zinken, zetten we er graag een andere kapitein op. Zo hoeven we het operationele er niet meer bij te nemen.”

Het pand waar Chez Claire zat, staat intussen enkele weken te huur. Waren jullie initieel niet van plan om er een keten van te maken?

“Het was onze bedoeling om snel groot te worden”, gaat Dries verder. “Op een jaar tijd hebben we drie winkels geopend: in Gent, Antwerpen en Brussel. We waren inderdaad aan het nadenken om shops te openen in het buitenland, maar toen we de kans kregen om het door te geven, hebben we dat ook gedaan. We blijven merkenbouwers. Eens het verhaal er is, hebben we onze job gedaan, en willen we verder naar ons volgende project. Daarom verkopen we snel. We willen keer op keer getriggerd worden, andere verhalen schrijven. Voortdurend stellen we zaken in vraag, en denken we na over een inventieve oplossing. Bij Wasbar was dat van iets praktisch iets leuks maken, bij Chez Claire lag de focus op genot.”

Maar de Gentenaar wist jullie éclairs wel te smaken?

“Zeker”, zegt Yuri overtuigd. “In het begin was ik echt verwonderd hoelang mensen in de rij wouden staan voor patisserie. Intussen is het normaal geworden dat je overal aanschuift, maar voor de coronamaatregelen vond ik dat gek. Het eerste weekend in Antwerpen waren we om 15 uur uitverkocht, in Gent gebeurde hetzelfde. Nee, niet iedereen wou 4,5 euro betalen voor een eclair, maar elke bakker heeft gebakjes voor die prijs. In een gewone bakkerij valt dat gewoon minder op, omdat je daar ook goedkopere taartjes hebt. Bovendien leverden we een beleving aan: we zorgden voor kwaliteit, een mooi interieur en aangenaam personeel.”

Wat hebben jullie uitgespookt sinds Chez Claire verkocht werd?

“Tegelijk met Chez Clair, runden we een PR-agentschap”, legt Dries uit. “Dat agentschap verbond personen met merken, als één van de eerste in België. Een maand nadat we Chez Claire verkochten, hebben we dat agentschap ook doorgespeeld. We zijn dan verder gegaan met consulting, om de klantenbeleving van merken te verbeteren. Hoe een merk gezien wordt, de ervaring van de klanten, daarbij helpen we. Net zoals bij Wasbar en Chez Claire gaan we ook daarin een stapje verder. Het is beter om klaar te zijn voor morgen, dan om achter te lopen op het moment zelf. Op dit moment zijn we bijvoorbeeld bezig met het uitschrijven van een post-corona strategie voor een hotel op Aruba.”

Mogen we nog gekke projecten van jullie verwachten?

“Momenteel hebben we genoeg werk”, grinnikt Yuri. “We verzorgen de wereldwijde marketing voor Ablo, een Gentse applicatie waarmee je met de hele wereld in contact kan komen. De app vertaalt alles voor jou, waardoor je met een Colombiaan kan babbelen zonder taalgrenzen. Daarnaast zijn we mede eigenaar van œnani, een online wijnclub. De leden krijgen elke maand een selectie wijnen opgestuurd met uitleg en tips. We spelen ook met het idee om terug een activiteit op poten te zetten in Gent deze zomer, maar dat willen we nog een verrassing houden. Het enige wat ik je al kan zeggen, is dat het kadert in het idee van reizen in eigen stad. Spannend!”