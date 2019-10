YouTuber Bockie De Repper trekt op culinaire roadtrip door Gent Yannick De Spiegeleir

20u40 1 Gent In een grappig en entertainend filmpje maakt de Aalsterse YouTuber Bockie De Repper een 24 uur durende trip langs een resem Gentse horecazaken.

Het filmpje dat een kwartier uur werd twee jaar geleden ingeblikt, maar kon om contractuele redenen nu pas online gezet worden. Bockie start zijn eetreportage met een ‘Granola on the Beach’ bij Yoghito in station Gent-Sint-Pieters. De YouTuber blijkt een gevarieerde smaak te hebben: frituur De Gouden Saté passeert maar liefst twee maal de revue, maar ook sterrenrestaurants Chambre Séparée en Publiek vormen haltes op de culinaire tocht. Een andere geestige passage is die waar Bockie De Repper samen met Koen ‘Mr. Spaghetti’ een spaghetti verorbert bij Bavet. “Een shout out naar alle kleine zelfstandigen die vandaag nog steeds bestaan”, besluit Bockie het filmpje.

