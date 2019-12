Yluna krijgt haar eigen droomkamer in IKEA Gent Jill Dhondt

18 december 2019

16u54 5 Gent Afgelopen zomer vroeg IKEA Gent hun jongste klanten om hun eigen droomkamer te ontwerpen. Van de 55 ingezonden ontwerpen werden de tekeningen van Yluna Jacobs (9) verkozen tot winnaar. Haar schetsen werden vertaald naar een echte kamer in de showroom van IKEA Gent.

De medewerkers van IKEA Gent kregen tekeningen, maar ook maquettes en collages binnen waarmee kinderen hun droomkamer beschreven. De grote winnaar van de wedstrijd werd Yluna, zij kreeg een bon van 500 euro en een kinderkamer op basis van haar ontwerpen in de winkel. “We hebben Yluna gekozen omdat zij de meest inspirerende droomkamer had ontworpen”, vertelt Barbara Verbeeck, showroom manager. “Als je naar haar tekeningen kijkt, zie je hoeveel energie ze er heeft ingestoken. Het resultaat is een kamer met een hoek af, vol fantasie en een beetje gek.”

Alle gekheid op een stokje

Yluna glundert als ze de kamer voor het eerst mag betreden. Wat ze het allerliefste zou meenemen naar huis is het bed. “Het is heel knus. Ik hou van een gezellig nestje met veel kussens, knuffels en zachte dekentjes.” Vanop het bed speelt Yluna met de autobaan aan de muur, keer op keer laat ze de autootjes naar beneden slieren. “Klimmen en ondersteboven hangen vind ik superleuk dus mijn droomkamer mag wat avontuurlijk zijn. Door alles aan het plafond te hangen, is er veel ruimte om te spelen.”

Aan de andere kant van de kamer, in het bureau, hangen de oorspronkelijke tekeningen van Yluna. De ontwerpsters Anne-Sophie en Ann gingen daarmee aan de slag om de kamer in het echt uit te bouwen. De buizen aan het plafond en het hemelbed zijn haast een letterlijke vertaling van wat je in de tekeningen ziet. Op andere vlakken moest het duo creatiever aan de slag. Zo werd de ballenbadvloer een ballenbadtapijt, de schuifaf een autobaan en de boomstammen een golvend kussen. “Het moest een knusse kamer blijven,” zegt Anne-Sophie, “vol gezellige hoekjes.”