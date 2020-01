Yannick Bovy viert Nat King Cole met benefietconcert Jill Dhondt

14 januari 2020

13u27 0 Gent De Gentse serviceclub Straight Forward en Club De Leie Ladies organiseren samen een benefietconcert op 19 januari met Yannick Bovy in de Oude Vismijn. De opbrengst gaat integraal naar het goede doel.

Het benefietconcert is een ode van Yannick Bovy aan Nat King Cole, de Amerikaanse jazzmuzikant die honderd jaar geleden werd geboren. Yannick beschouwde de doorrookte, fluweelzachte stem van Cole al van kindsbeen als een bron van inspiratie, wat later leidde tot het album ‘Yannick Bovy Celebrates Nat King Cole’. Tijdens het optreden in De Oude Vismijn zal de jonge crooner zijn eigen versie brengen van Cole zijn grootste hits, met de steun van een swingende live band.

De albums van Bovy belandden reeds in de Duitse, Poolse en zelfs Braziliaanse hitlijsten. Hij sierde ook de voorprogramma’s voor grote namen zoals Lionel Richie, Tony Bennet en Lady Gaga. Het concert van Bovy in de Oude Vismijn is de afsluiter van zijn Nat King Cole-tour doorheen ons land en daarbuiten. De opbrengst van het benefiet gaat naar meerdere goede doelen waaronder hiv-onderzoek, School zonder Pesten en De Sloep.

Kaarten voor het benefietconcert zijn te koop via https://www.ticketmaster.be/event/benefietconcert-met-yannick-bovy-tickets/37669?language=nl-be