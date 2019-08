XXL Rommelmarkt luidt laatste maanden DOK in: “Afscheid nemen in schoonheid” Yannick De Spiegeleir

11 augustus 2019

15u02 4 Gent Op de kade in de oude haven van Gent vindt zondag de laatste XXL Rommelmarkt van DOK plaats. Na deze zomer wordt definitief de stekker getrokken uit de tijdelijke invulling. “Op zondag 29 september eindigen we met een slotshow en nadien houden we een uitverkoop met een veilingdag”, zegt coördinator Liesbeth Vlerick.

DOK, de ‘werfplek voor verpozing en creatieve manoeuvers’, zal het in totaal tien jaar en negen edities uitgezongen hebben. Het initiatief effende het pad voor de vele andere tijdelijke invullingen die Gent intussen rijk is zoals KERK, Bar Bricolage of De Koer. Vlerick is er bij sinds het eerste uur. “Toen wij starten was er enkele ‘De Site’ in het Rabot. Het was in het begin zowel voor ons als de stad zoeken naar een juiste balans.”

Topconcerten, openluchtcinema of de rommelmarkten: DOK kende heel wat hoogtepunten. Zondag werden er een recordaantal kraampjes opgesteld aan de kade: 280 om precies te zijn. De organisatoren moesten heel wat standhouders teleurstellen. Het toont aan dat er na al die jaren nog geen sleet zit op de formule. De Gentenaars sloten het dorp aan de Oude Dokken in hun hart. “Dat we net zoals vandaag met de XXL-rommelmarkt een zeer divers publiek aanspreken, is één van de mooie herinneringen die ik aan DOK zal bewaren”, zegt Vlerick.

Ondanks het succes en de naam bekendheid van DOK houdt de organisatie na deze editie definitief op te bestaan. De nieuwe woonwijk die verrijst op de site krijgt stilaan vorm. “We hadden volgende zomer nog enkele maanden kunnen verder doen, maar we willen eindigen in schoonheid met een volledige editie.”

DOK zal wel niet eindigen zonder knal. “Op onze slotdag 29 september plannen we een grote afscheidsshow. Meer details daarover volgen later”, aldus Vlerick. Intussen is het tijdelijk initiatief ook gestart met de verkoop van haar inboedel. Zo werd deze week de ‘Boombar’ te koop gezet: een duurzame en mobiele toog die eerder ook werd ingezet op Boomtown.

“Elke week gaan we iets in de etalage zetten. Ook onze fantastische medewerkers zijn overigens ‘te koop’”, lacht Vlerick. “In oktober plannen we bovendien een dag om alle resterende spullen te veilen.”

Na de Rommelmarkt XXL organiseert DOK nog twee gewone rommelmarkten, op zondag 25 augustus en op de slotdag op zondag 29 september. Meer info over de agenda op www.dokgent.be.