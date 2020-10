WZC Zuiderlicht in Mariakerke laat weer bezoek toe na vaststelling coronabesmetting Wietske Vos

12u47 7 Gent Woonzorgcentrum Zuiderlicht laat vanaf morgen opnieuw bezoek toe. Eerder was in het WZC in Mariakerke corona vastgesteld. Recente testen wijzen nu uit dat er geen besmettingen zijn bijgekomen. De afdeling waar de corona-uitbraak begon, blijft nog even dicht voor bezoek.

Eerder deze week raakte bekend dat Zuiderlicht, een van de WZC’s van de Stad Gent, getroffen was door corona: in totaal 17 inwoners en medewerkers bleken besmet te zijn. Uit veiligheidsoverwegingen werd besloten in het WZC geen bezoek toe te laten tot en met vandaag, met uitzondering voor inwoners die zich in de laatste levensfase bevinden.

Ondertussen werden ook de inwoners van de afdelingen getest waar eerder alleen een personeelslid positief testte. Het gaat om de afdelingen Lotus, Luna en Orion. De resultaten daarvan zijn nu binnen en blijken alle negatief te zijn. Daarom wordt bezoek nu weer toegelaten, met uitzondering van Zilverster, de afdeling waar de corona-uitbraak begon. Daar bleken 11 inwoners en 3 medewerkers besmet met COVID-19.

Nieuwste WZC

Zuiderlicht is het nieuwste woonzorgcentrum van de Stad Gent. Het ligt in een groene omgeving in Mariakerke, tegenover het Domein Claeys-Boúúaert. Het moderne, lichtrijke gebouw met twee binnentuinen biedt plaats aan 144 bewoners, onder wie ook personen met jongdementie en een verstandelijke beperking.

De andere Gentse WZC’s die worden beheerd door de Stad Gent zijn De Liberteyt in Wondelgem, Het Heiveld in Sint-Amandsberg, De Vijvers in Gentbrugge en Zonnebloem in Zwijnaarde.