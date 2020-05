WZC Ter Rive coronavrij: “Overwinningsgevoel, maar we blijven alert” Wouter Spillebeen

18 mei 2020

17u15 0 Gent Nadat woonzorgcentrum Ter Rive in het centrum van Gent hard getroffen werd door het coronavirus, hebben alle bewoners en personeelsleden eind vorige week negatief getest. In totaal kwamen 24 bewoners er om het leven, maar nu lijkt het virus er overwonnen te zijn.

COVID-19 sloeg hard toe in Onze Lieve Vrouw Ter Rive. Halfweg april kwamen 56 van de 95 tests op bewoners positief terug en van de 79 tests op personeelsleden waren er 34 positief. 24 bewoners lieten het leven. Eind vorige week besloot het WZC op eigen initiatief om iedereen opnieuw te testen, aangezien er al een hele tijd geen coronagerelateerde incidenten meer waren gebeurd en iedereen stond te popelen om stilaan terug te keren naar de normale werking.

De resultaten van die tests klinken vandaag als een grote opluchting: zowel alle bewoners als alle personeelsleden zijn coronavrij. “Dat geeft een groot overwinningsgevoel”, zegt algemeen directeur Geert Polfliet. “We hebben het virus kunnen isoleren en buiten kunnen krijgen. Maar we moeten ook alert blijven. We moeten snel reageren op symptomen en alle maatregelen nauwgezet opvolgen, zoals het gebruik van mondmaskers, handontsmetting en afstand bewaren.”

Plexiwand

Bezoek is sinds deze week toegestaan in woonzorgcentra, maar Ter Rive laat voorlopig enkel raambezoeken toe. “Die planning ligt al vast. Dan brengen we bewoners naar beneden om achter het glas hun familie te kunnen zien. Vanaf volgende week kan er weer bezoek komen, maar onder strenge reglementering. Er zal een plexiwand staan en groepen bezoekers mogen niet met elkaar in aanraking komen. We mogen de bewoners niet blootstellen aan meer risico dan nodig.”

Nu het WZC coronavrij is, wil de directie dat logischerwijs zo houden. Medewerkers die terug beginnen of personen die terugkeren uit quarantaine zullen nog gericht getest worden.