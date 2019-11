Würst opent nu zondag, maar voor Deliverooklanten al op donderdag Sabine Van Damme

26 november 2019

18u13 30 Gent Zondag 1 december – een koopzondag – opent Würst de deuren op de Groentenmarkt. Het populaire hotdogrestaurant geeft een exclusieve première voor Deliverooklanten, die kunnen al vanaf donderdag bestellen.

Bij Würst krijg je de luxe-hotdogs, ook wel bekend als ‘haute dogs’. Het concept van Jeroen Meus was ook vroeger al aanwezig in Gent, maar sneuvelde. Met een come-back in het hart van de stad wil Würst hier een gevestigde waarde worden. Lokaal, artisanaal en culinair zijn de kernwoorden.

Würst opent dus zondag de échte deuren, maar vanaf 28 november zijn de virtuele deuren open. Vanaf dan kan je al haute dogs voor thuis bestellen via Deliveroo. De Deliverooriders zullen dus de eerste zijn die de nieuwe Würst kunnen bezoeken en ze zullen daarbij extra in de watten gelegd worden.

Online Würst dus vanaf 28 november via deliveroo.be.