Würst op de Groentemarkt sluit de deuren, enkel nog actief via leverplatformen Jill Dhondt Jeffrey Dujardin

26 augustus 2020

15u01 12 Gent De haute dogs hebben twee keer hun intrede gemaakt in Gent, maar het mocht niet zijn. Nog geen jaar na de opening van Würst 2.0 op de Groentemarkt, sluiten de eigenaars alweer de deuren. Ze zoeken een nieuwe huurder voor het pand, en gaan tot dan enkel verder met levering. “We willen ons focussen op onze succesverhalen: ons restaurant in Leuven en onze boxen”, klinkt het.

Vier jaar geleden kwamen de luxe-hotdogs van Jeroen Meus voor het eerst naar Gent. De geliefde televisiekok opende een ruim restaurant in de Nederkouter, maar moest niet zolang erna de deuren weer sluiten wegens weinig succes. Eind vorig jaar kregen de haute dogs een nieuwe kans, deze keer op de Groentemarkt en zonder Meus. Drie Gentse ondernemers staken hun hart en ziel in de verbouwing van het pand, en konden erna pronken met het resultaat. Een klein jaar later doet de coronacrisis het restaurant echter de das om.

Geen terras

“Door de pandemie is het verkeer en het toerisme in de binnenstad zwaar teruggevallen”, geeft Diederik Tas, één van de eigenaars, aan. “Bovendien hadden we verwacht dat we een terras gingen mogen zetten, maar na veel en lang aandringen, hebben we geen vergunning gekregen van de Stad. Dan is de rekening snel gemaakt natuurlijk.”

Voorlopig kunnen de haute dogs nog besteld en geleverd worden in en rond Gent via de vertrouwde leverplatformen. Zolang het pand op de Groentemarkt niet verhuurd is, worden de hotdogs daar klaargemaakt. Het restaurant in Leuven blijft open, die vestiging draait ondanks de omstandigheden goed volgens Tas. “Het is ook minder afhankelijk van het toerisme en heeft een groot terras. Onze wurst-in-uw kot boxen blijven we ook aanbieden over heel Vlaanderen. Het zijn twee succesverhalen waar we ons de komende periode op willen focussen.”