Würst komt terug naar Gent, nu aan de Groentenmarkt Sabine Van Damme

06 november 2019

21u59 2 Gent Begin december opent een nieuwe Würst in Gent. Het hotdogrestaurant – nu zonder Jeroen Meus, komt in het stukje tussen de Korenmarkt en de Groentenmarkt.

Het officiële adres is Kortemunt, en Würst komt tussen het bekende Timmermans en de recent geopende bakkerij Aernoudt. Het beschermde pand moet nog stevig gerenoveerd worden voor er effectief een restaurant in kan gevestigd worden. Würst heeft daar nog een maand de tijd voor, want 1 december zou het moeten open gaan, voor een tweede poging in Gent.

Würst opende in 2016 met veel luister al eens een hotdogrestaurant in de Nederkouter. Meus zelf was daarop aanwezig. Maar in oktober 2018 was het al uit met de pret. Würst ging overkop, Meus bleek al een tijd volledig uit de zaak te zijn gestapt. Op de nieuwe locatie zal er alvast meer passage zijn dan aan de Nederkouter het geval was. De fancy hotdogs zullen nu gemaakt worden op een boogscheut van de fancy frieten van Sergio Herman.