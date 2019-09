Wurger die door brandweer gestopt werd, blijft aangehouden Wouter Spillebeen

04 september 2019

De 40-jarige man die vrijdagavond bijna zijn ex-vriendin doodde in de buurt van de Gentse brandweerkazerne, blijft voorlopig aangehouden. Het is dankzij twee brandweermannen dat de vrouw nog in leven is.

Tussen 17 en 18 uur vrijdagavond hoorden de brandweermannen een vreselijk gekrijs uit een bosje naast de kazerne in de Roggestraat komen. Ze stormden naar buiten, liepen het bos in en troffen een man aan die bovenop een vrouw zat. Hij was haar aan het wurgen. De brandweermannen kwamen tussenbeide en neutraliseerden de man. Die werd opgepakt. Het 34-jarige slachtoffer werd buiten bewustzijn naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet meer in levensgevaar.

De dader moest vandaag voor de Gentse raadkamer verschijnen. Die besliste dat de man voorlopig aangehouden blijft voor de moordpoging. Waarom de felle ruzie ontstond, is voorlopig nog niet duidelijk.