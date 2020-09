World Soundtrack Awards Film Fest Gent: journalist verzamelt originele anekdotes over filmmuziek in boek ‘The Original Soundtrack’

Wietske Vos

22 september 2020

15u01 1 Gent Vanaf vandaag is het boek ‘The Original Soundtrack’ van De Morgen-filmjournalist Robin Broos beschikbaar als pre-order. Het boek, dat je vanaf vandaag kunt bestellen, bundelt de meest opmerkelijke verhalen en anekdotes over de beste filmmuziekfragmenten.

De douchescène in ‘Psycho’, de haai in ‘Jaws’ of de opening van ‘Star Wars’. Wie kent deze filmscènes niet, én de bijbehorende muziek? Muziek maakt de film, ook al blijft die op de achtergrond. In ‘The Original Soundtrack’ verzamelt Robin Broos, filmjournalist bij De Morgen, straffe verhalen over een aantal memorabele soundtracks. Veel verschillende stijlen en films komen aan bod: van jazz tot klassiek, van Amélie Poulain tot Darth Vader, films uit binnen- en buitenland. Het boek verschijnt op 9 oktober, maar is vanaf vandaag beschikbaar als pre-order.

Radioprogramma en podcast

‘The Original Soundtrack’ ontstond enkele jaren geleden als radioprogramma op Klara. Robin Broos en co-presentator en collega-filmjournalist Jeroen Struys laten de mooiste filmmuziek horen en vertellen er onverwachte verhalen bij. Met succes, want het programma werd eerder deze maand genomineerd voor de prestigieuze Prix Europe in de categorie ‘Beste Muziekprogramma op de Radio’. Op 27 oktober wordt de winnaar bekend gemaakt. Ondertussen is er ook een podcast op Klara.

In ‘The Original Soundtrack’ lees je onder meer dat John Williams genoeg heeft aan amper twee noten om ons de stuipen op het lijf te jagen in ‘Jaws’. Dat Hans Zimmer de zon kan laten schijnen, ook al zijn de filmbeelden donker. Dat Ennio Morricone een ezel laat balken met een hobo. En dat de IJslandse componiste Hildur Guðnadóttir de grootste schurk der superhelden kan laten dansen in ‘Joker’. Maar ook dat de legendarische componist Leonard Bernstein niet al te gelukkig was met de verfilming van zijn musical West Side Story. Of dat de dansfilm Dirty Dancing werd opgenomen… zonder muziek.

Marathon tijdens Film Fest Gent

Op 24 oktober sluit Film Fest Gent zijn 47de editie af met de World Soundtrack Awards, de prijzen voor filmmuziek. Robin Broos en Jeroen Struys maken er de hele dag radio voor Klara met een 8 uur durende marathonspecial van ‘The Original Soundtrack’. Daarna trekt ‘The Original Soundtrack’ erop uit langs enkele fijne cinema’s in Vlaanderen. Van 27 november tot 4 december presenteert Broos wekelijks een nieuwe film met bijzondere soundtracks in Sphinx Cinema in Gent.

www.theoriginalsoundtrack.be