Workshop bloemschikken, exclusief voor mannen: “Mannen onder elkaar, dat hoeft niet altijd competitief te zijn” Jill Dhondt

14 februari 2020

12u21 1 Gent De Gezinsbond van Mariakerke organiseerde de dag voor valentijn een workshop bloemschikken, enkel voor mannen. Een tiental heren haalden hun groene vinger naar boven, om een handgemaakt boeketje te maken voor hun partner.

Het was de derde keer dat de Gezinsbond van Mariakerke de workshop bloemschikken voor mannen organiseerde. De les gaat elk jaar door rond Valentijnsdag. Op deze manier kunnen de mannen een bloemstukje maken voor hun vrouw of hun man, in plaats van het te kopen in de winkel. Met de workshop wil de Gezinsbond het stereotype beeld rond bloemschikken en rond mannen doorbreken.

Tom Vankerkchove werd uitgenodigd door zijn vriend Steve om de les samen te volgen. “Op mezelf zou ik niet meteen naar een workshop bloemschikken gaan, maar toen Steve me erover aansprak leek het wel een leuk idee. Mannen onder elkaar, dat hoeft niet altijd competitief te zijn. Ik heb ooit kookles gevolgd, maar om de duur werd dat daar één competitie. Hier leert Leen ons stap voor stap de kneepjes van het vak, zodat we een mooi bloemstukje kunnen afgeven voor valentijn. Dat zal pas voor morgen zijn, want vandaag is de dag van de minnaars en de minnaressen”, zegt Tom al lachend. “De collega’s op het werk hadden wel al een sms-je gestuurd dat ik een foto moest doorgeven van het eindresultaat. Onze omgeving is enthousiast, dat macho gedrag is al lang achter de rug.”

Voor Stefaan De Lange was het niet zijn eerste, en zeker niet zijn laatste deelname. “Ik vind het een super initiatief”, zegt hij. “Dat ik een eigen creatie aan mijn vrouw kan afgeven voor valentijn, maakt haar heel gelukkig.” Stefaan had zich ingeschreven, samen met zijn broer en zijn schoonbroer. “De bloemstukjes blijven altijd lang staan, wat veel positieve reacties oplevert. Je merkt dat er liefde in gestoken werd.”