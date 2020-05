Wordt het stiller in Gentbrugge na werken aan het E17-viaduct? Bewonersgroep meet zelf geluid tijdens en na werken aan brokkelbrug Sabine Van Damme

02 mei 2020

17u24 0 Gent In Gentbrugge zijn de lang aangekondigde saneringswerken begonnen aan het E17-viaduct. Het viaduct kreeg de bijnaam brokkelbrug, omdat er de voorbije jaren meerdere keren brokstukken af vielen. De buurt wil weten of de werken impact zullen hebben op de geluidshinder, en plaatst daarom zelf geluidssensoren.

Sinds de voegen op het viaduct jaren geleden herlegd werden, was het lawaai afkomstig van de E17 alleen maar erger geworden. Zelfs een verlaging van de maximumsnelheid naar 90 kilometer per uur bracht geen soelaas, zeker niet als vrachtwagens over de voegen denderden. Los van het lawaai, vielen het voorbije anderhalf jaar ook brokstukken van de onderkant van het viaduct naar beneden. Er werden netten gespannen aan de onderkant van de brug, en de P&R-parking eronder werd gesloten. Herstellingswerken drongen zich op.

Die zijn nu al even aan de gang. Tot november wordt gewerkt in de richting van Antwerpen, volgend jaar in de andere richting. Het verkeer kan door, maar er is aan elke kant een rijstrook afgesloten. Voorlopig zonder erg, want door de coronacrisis is er veel minder verkeer dan anders. Op een doorsnee werkdag passeren 120.000 voertuigen over het viaduct.

Er komen nieuwe voegen, een nieuw wegdek, nieuwe geluidsschermen, en ook de onderkant van de brug wordt aangepakt en nadien wit geschilderd. De bewonersgroep Viadukaduk is blij dat er eindelijk gewerkt wordt, maar wil ook weten of dat effect zal hebben op het lawaai afkomstig van de brokkelbrug. Daarom hebben ze zelf 14 geluidssensoren geplaatst rondom het viaduct. Die zullen blijven staan tijdens, maar ook nog enige tijd na de werken, dus zeker tot eind 2021. Door de continue meting zal rekening gehouden kunnen worden met externe omstandigheden zoals het weer, maar zal ook de geluidsoverlast tijdens de werken meten. Zelfs de impact van de nieuwe geluidsschermen kan in kaart gebracht worden, omdat er op een bepaald moment nieuwe schermen zullen staan aan één kant van het viaduct, en aan de andere kant nog niet. Het is overigens niet de eerste keer dat de bewonersgroep geluidsmetingen doet. Er zal dus voldoende vergelijkingsmateriaal zijn om te zien of de werken echt een positief effect zullen hebben op de geluidsoverlast.

In principe zou dat soort metingen moeten gebeuren door de Vlaamse overheid, maar die doet dat niet, of toch zeker niet over zo’n lange periode. Daarom heeft de bewonersgroep nu zelf het initiatief genomen.