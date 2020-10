Wordt Gentse Stephanie D’Hose de jongste voorzitter ooit van de Senaat? Sabine Van Damme

02 oktober 2020

12u13 0 Gent De ministerposten en die van de staatssecretarissen zijn verdeeld. Alleen de functie van voorzitter van de Senaat moet nog worden ingevuld. Die post gaat sowieso naar de Open Vld, en de Gentse Stephanie D’Hose ligt in pole position. D’Hose is 39, en bevestigt dat ze kandidaat is om voorzitter van de Senaat te worden, maar meer commentaar wil ze voorlopig niet geven. De tegenkandidaat is dan ook niet min: Rik Daems (61) uit Aarschot.

Als de plek naar Stephanie D’Hose zou gaan, dan wordt ze meteen de jongste voorzitter van de Senaat ooit, en nog maar de tweede Vlaamse vrouw die op die plek terechtkomt. D’Hose heeft intussen bewezen wat ze waard is. Ze beet zich in het Vlaams parlement vast in cultuur, en schuwde de confrontatie met bevoegd minister Jan Jambon niet. Ze haalde in juli zelfs nog haar slag thuis in haar strijd om de niet-structureel gesubsidieerde culturele spelers, de individuele kunstenaars dus, ook te steunen in de coronacrisis. Tot dan vielen die tussen de mazen van het net, qua overheidssteun.

Strategisch denken of toch toekomstgericht?

De Open Vld hakt komend weekend vermoedelijk de knoop door. De functie is niet onbelangrijk, want de voorzitter moet de komende jaren de Senaat begeleiden in de komende staatshervorming, en zelfs mee denken over de eventuele afschaffing van de Senaat. Een taak waar een frisse kijk van een gedreven jonge vrouw wel nuttig kan zijn, maar de ervaring van een oudere partijsoldaat ook. Bovendien zou het voor de partij tactisch handiger kunnen zijn om voor Daems te kiezen. Hij had mondeling aan Gwendolyn Rutten beloofd om plaats te ruimen voor die andere liberale Gentenaar, Veli Yüksel, maar heeft daar duidelijk weinig zin in. De ervaring leert dat zo’n belofte weinig waarde heeft, zo ontdekte Sas van Rouveroij jaren geleden al, toen Herman De Croo beloofde dat hij plaats zou maken voor hem. Door Daems de plek van voorzitter van de Senaat te gunnen, zou er wel plaats gemaakt kunnen worden voor Yüksel. Maar dan zou de partij dus strategisch denken boven toekomstgericht denken verkiezen, wat niet echt strookt met de ‘nieuwe politieke cultuur’ waar het tegenwoordig zo vaak over gaat.

Het is afwachten dus, maar de kans bestaat dat er met D’Hose toch nog een Gentenaar op een prominente plek in Brussel komt te zitten.