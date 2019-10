Wordt Carina Van Cauter nu toch gouverneur? Objectieve procedure afgevoerd Sabine Van Damme

02 oktober 2019

13u47 5 Gent Er zou nu toch snel een nieuwe gouverneur kunnen komen. De ‘objectieve procedure’ die door de vorige regering was ingevoerd, is door deze nieuwe regering alweer afgevoerd. De politieke benoeming komt terug, en dus zou Carina Van Cauter alsnog gouverneur van Oost-Vlaanderen kunnen worden.

Ruim een jaar al heeft Oost-Vlaanderen geen gouverneur meer, na het pensioen van Jan Briers en het slechte politieke toneel dat erop volgde. Open Vld had aangedrongen op een ‘objectieve procedure’ voor het verkiezen van een gouverneur. Dat leidde tot meer dan 100 kandidaturen, waaruit uiteindelijk een shortlist van 15 mensen werd gefilterd na tests. Die werden onderworpen aan een assessment. Resultaat: Wim Leerman, algemeen directeur van de stad Aalst, scoorde best. Dus, vond Vlaams minister van binnenlands bestuur Liesbeth Homans, moet die gouverneur worden.

Maar dat was zonder Open Vld gerekend, die Carina Van Cauter als gouverneur wilde. Het resulteerde in maanden van gênant gekibbel, tot de resultaten van de test van Van Cauter in de media verschenen, en zij haar kandidatuur introk. Dat leverde nog steeds geen gouverneur op.

Nu staat in de atomaschriftjes, de ‘geheime’ afspraken naast het regeerakkoord, dat de politieke benoeming zoals ze er altijd is geweest, terug wordt ingevoerd. Weg dus met de ongetwijfeld dure ‘objectieve procedure’, die niks heeft opgeleverd. Daardoor ligt de weg voor Open Vld open om alsnog Carina Van Cauter op de gouverneurspost te krijgen. N-VA aast immers op Vlaams Brabant. CD&V zou dan de nieuwe gouverneur voor Limburg mogen leveren.