Worden Gent en San Sebastiàn zustersteden? “Heel veel gelijkenissen en mogelijkheden tot samenwerken” Sabine Van Damme

13 juni 2019

De Baskische stad San Sebastiàn en ons eigen Gent hebben heel veel gemeen, en dat zou wel eens geofficialiseerd kunnen worden. De familie van Gentenaar Manuel Mùgica-Gozalez is van daar afkomstig, en de flik-op-rust heeft goede contacten met beide burgemeesters. "Ik weet dat ze beiden positief staan tegenover een officiële verbroedering", zegt hij.

De vader van Manuel Mùgica-Gonzalez werd als kind weggestuurd uit San Sebastiàn om aan de oorlog te ontsnappen. Hij belandde als één van 200 ‘niños de la guerra’ in Gent. In 2006 en 2007 zette Gonzalez samen met Trefpunt het project Vlernika op poten, om de 70ste verjaardag van die vluchtelingenkinderen te herdenken. Het was het begin van een intense samenwerking tussen Gent en San Sebastiàn, een stad met 180.000 inwoners.

Maar voor Gonzalez is die Noord-Spaanse stad zijn tweede thuis. “Ik kom daar al 60 jaar”, lacht hij. “Ik ken er mijn baan en ik heb er vrienden. Ook de huidige burgemeester, Eneko Goia, ken ik intussen. Ik weet dat hij – net als onze burgemeester trouwens – wel te vinden is voor een positieve samenwerking tussen beide steden. Gent en San Sebastiàn hebben immers veel meer gemeen dan je op het eerste gezicht zou denken. Het zijn bijvoorbeeld beide gastronomische steden. San Sebastiàn is met 17 Michelinsterren de stad met het meeste sterren ter wereld. Gent kan op dat vlak nog wel wat bijleren. San Sebastiàn heeft een prestigieus filmfestival, en een jazzfestival, net als wij. Het zijn beide universiteitssteden en havensteden. We hebben beiden een eersteklasse-voetbalclub die in het blauw-wit speelt, en ook de damesvoetbalploeg van San Sebastiàn hebben de beker gepakt dit jaar. Beide steden hebben bijzondere Cavaillé-Coll orgels, het onze staat in de Sint-Niklaaskerk. San Sebastiàn was in 2016 de Culturele Hoofdstad van Europa, Gent wil dat in 2030 zijn. San Sebastiàn is een congresstad, heeft stedenbouwkundige projecten met hedendaagse verantwoorde architectuur in het histrisch centrum, is kindvriendelijk, met speeltuintjes op élk plein. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.”

Manuel en zijn Baskische collega Iñaki Sàenz trekken beiden aan het dossier. “Ja, we zijn bezig met een dossier om de verbroedering officieel te maken”, zegt Gonzalez. “Dat kan alleen maar positief zijn. Beide steden kunnen dan toekomstgericht uitwisselingen organiseren om van elkaar te leren.” Gent heeft al 7 officiële zustersteden of ‘jumelages’, gaande van Kanazawa in Japan over Melle en Wiesbaden in Duitsland tot Nottingham in Engeland, Tallinn in Estland, en Mohammedia in Marokko. “Maar misschien moeten we die eens herevalueren welke van die stedenbanden echt nuttig zijn. Misschien is het beter de banden aan te halen met steden dichterbij, waar we effectief kunnen mee samenwerken en uitwisselingen kunnen mee doen”, bedenkt Gonzalez.