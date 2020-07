Woonzorgcentrum even geëvacueerd voor gasgeur Wouter Spillebeen

16 juli 2020

17u34 2 Gent Woonzorgcentrum Home Claire in Sint-Amandsberg is deze namiddag even ontruimd na een melding van een gasgeur. De brandweer deed nazicht, maar een lek werd niet gevonden.

Iets na 17 uur kregen de hulpdiensten een melding dat in het woonzorgcentrum in de Wolterslaan een gasgeur waargenomen was. Niemand had medische verzorging nodig. Het gebouw werd preventief geëvacueerd terwijl de brandweer ter plaatse kwam om nazicht te doen. Kort nadien werd duidelijk dat er geen sprake was van een gaslek en werd het gebouw weer vrijgegeven.