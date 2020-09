Woonzorgcentra stad Gent staan bezoek op de kamer opnieuw toe: “Enkel in Het Heiveld mag het nog niet wegens een besmetting” Cedric Matthys

07 september 2020

19u40 1 Gent Sinds begin deze week is in de meeste Gentse rusthuizen bezoek op de kamer opnieuw mogelijk. Ook mogen bewoners de bezoekers -in hun bubbel- terug knuffelen. Een verlossing, voor velen.

Binnenwandelen op de kamer van haar vader. Het voelt vreemd aan voor Caroline Gevaert (63) uit Gent. Haar vader Louis Gevaert (85) zit intussen een klein jaar in woonzorgcentrum Zonnebloem in Zwijnaarde. “Sinds een zestal weken bezoek ik mijn vader opnieuw twee keer per week", zegt Caroline. “Tot nog toe was dat altijd in de cafeteria, maar deze namiddag (maandagnamiddag, nvdr.) mocht ik hem -net als vroeger- zelf op zijn kamer gaan halen. Ik heb zijn snoeplade wat aangevuld en eens gekeken of alles proper lag. Dat was zeker het geval.”

Medewerker positief

Of de regels de komende weken opnieuw zullen verstrengen, valt voorlopig af te wachten. Wel liet schepen van seniorenbeleid Rudy Coddens (sp.a) al weten dat niet even ver te gaan als bij de eerste golf. Woonzorgcentra hermetisch afsluiten zal niet snel meer gebeuren. “Als er ergens een besmetting opduikt, zitten we samen met de directie en kijken wat kan en niet kan”, legt Coddens uit. “Zo testte in Het Heiveld in Sint-Amandsberg een medewerker positief. Daar is bezoek op de kamer nog niet mogelijk, maar kan je wel een afspraak boeken in de ontmoetingsruimte.”

Mentaal welzijn

Net zoals de schepen aangeeft, blijft er een spanningsveld tussen de veiligheid van de bewoners en hun psychologisch welzijn. Dat begrijpt ook Caroline Gevaert. Toch is ze tevreden met de huidige versoepeling. “De kamer van mijn vader is op de eerste verdieping”, zegt ze. “Tijdens de eerste golf fietste ik bijna dagelijks naar hier en zwaaide ik naar hem. Hij zette zijn raam dan wat open en we riepen iets naar elkaar. Ik heb hem vaak in tranen zien uitbarsten, wat me uiteraard raakt als dochter. Het doet deugd om mijn vader nog eens te kunnen knuffelen.”