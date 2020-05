Woonproject en wijkpark op komst op steenworp van de Sleepstraat Erik De Troyer

20 mei 2020

17u24 1 Gent In de Bomastraat wordt het oude fabriekspand op de hoek met Nieuwland afgebroken om plaats te maken voor een nieuwbouw. Voor de buurt komt er ook broodnodig extra groen bij.

De omgeving van de Sleepstraat is niet de plek waar men grote trendy bouwprojecten verwacht, maar net voor de coronacrisis werden toch de eerste appartementen van het Nieuwlandproject te koop aangeboden. Inmiddels is al 40% van de 60 appartementen penthouses en woningen verkocht, nog voor er één steen werd gelegd. In totaal komen er vier gebouwen op de oude site, maar voor de buurt zit er ook wat in. Het nieuw bouwblok krijgt een groene kern en een deel daarvan wordt openbaar groen. “Op termijn wordt dat zelfs nog uitgebreid”, zegt schepen van openbaar groen Astrid De Bruycker (sp.a).

“We investeren in de eerste plaats in dichtbebouwde wijken waar nu nog maar weinig toegankelijk groen is. Dat geldt zeker voor de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham en dus grijpen we daar elke opportuniteit aan om de wijk te vergroenen”, aldus de schepen. “Onze ambitie is dat elke Gentenaar op 400 meter van huis een wijkpark heeft. Deze legislatuur staan daarom de realisaties van 14 nieuwe wijkparken gepland. Ook op de Bomasite staat een nieuw wijkpark van meer dan een hectare gepland. De realisatie daarvan is voorzien na 2024.”

