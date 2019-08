Woonblok Winston Churchillplein onder de sloophamer Sabine Van Damme

22 augustus 2019

15u29 0 Gent Er wordt stevig geklopt en gebroken op het Winston Churchillplein, vlakbij het Sint-Lucasziekenhuis. Een woonblok met 84 sociale woningen daar wordt afgebroken, en daarna heropgebouwd. De woningen renoveren was geen optie meer, ze waren tot op de draad versleten.

Nochtans dateren de woonblokken – er staan er 3 – pas van 1950, en zijn ze dus niet zo gigantisch oud. Ze werden ontworpen door de Gentse architect Jules Trenteseau. Momumentenzorg poogde nog de drie gebouwen te redden, maar dat bleek voor het blok aan het Churchillplein niet mogelijk. Dat is structureel gewoon tot op de draad versleten. Uiteindelijk werden de twee andere blokken wél gerenoveerd. Dat aan de Tichelrei is klaar, het tweede vordert snel. “Maar voor het derde blok zat er niks anders op dan slopen”, zegt Arno Morsa van WoninGent.

Eigenlijk zijn de werken al langer aan de gang, maar dat viel niet zo op. De binnenkant van het gebouw werd gestript, om op veilige wijze de aanwezige asbest te kunnen verwijderen. De overblijvende ruwbouw gaat nu tegen de vlakte. “De sloopwerken zullen tot eind dit jaar duren”, zegt Morsa. “Omdat we middenin de stad zitten, moet het voorzichtig en laag per laag gebeuren. Mocht er meer ruimte zijn, dan kan zo’n sloop uiteraard wel sneller gaan, maar hier dus niet.”

In de plaats komt een nieuw gebouw dat erg op het vorige zal gelijken. Het krijgt dezelfde basis als het huidige gebouw, maar zal uiteraard wel veel moderner zijn. De bouw daarvan start kort na het einde van de sloop, dus ergens begin 2020. De nieuwbouw zal 8,8 miljoen euro kosten, en er zullen 60 wooneenheden zijn, in plaats van de huidige 84. Dat komt omdat de hedendaagse normen veel strenger zijn dan die uit de jaren 1950, én omdat er extra aandacht is voor sociale appartementen voor grote gezinnen. Zo zullen er 10 appartementen met 4 slaapkamers voorzien worden.