Woodrock krijgt bijval van Villa Ooievaar Sabine Van Damme

23 augustus 2019

19u05 0 Gent Vanavond start in Wondelgem opnieuw de driedaagse van Woodrock. Opnieuw palmen zij het park Vyncke-Bovyn langs de Botestraat in. Met springkastelen, muziek en aandacht voor het milieu zijn zij een milieuvriendelijk familiefestival.

Woodrock is intussen een vaste waarde geworden. Ze steken vanavond van wal om 18 uur, met Mixtape op het podium, gevolgd door Louie Louie (19.15), De Fixkes (21.30) en Studio 45 (23.15). Zaterdag is er Yokan (17u), Jasper Erkans (18.15), Naft (19.30), Chackie Jam (19.45), Blow 3.0 (22.25) en Mondigo (00.10). Zondag is het rustig, met Eleonore (11u), Ramblin’ Sam (12.30) en het Harmonieorkest (14u).

Behalve het muziekpodium op wat ‘de grote wei’ kan genoemd worden, is er ook een kinderdorp met terras en een collectie springkastelen voorzien in het stuk dat ‘den hof’ werd gedoopt. Woodrock zit voor het eerst niet alleen in het park. Villa Ooievaar – gestart in december 2018 - is ook open. Villa Ooievaar huist in het landhuis middenin het park, en is een tewerkstellingsinitiatief van de vzw Kompas. Het is een sociaal restaurant waarvan de zaal en de keuken bemand worden door een zevenkoppig team van mensen met een beperking, met groenten recht uit de eigen moestuin.

Net als elk jaar kan je uiteraard eten en drinken op het festivalterrein, en wordt het sterk geapprecieerd als dat netjes gebeurt. Woodrock wil geen afval in het park. Woodrock is overigens – net als alle voorgaande jaren – gratis. Maar wie de organisatie toch wil steunen kan aan de inkom steunbandjes kopen.