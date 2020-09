WoninGent heeft tienjarenplan klaar: eerst minder sociale woningen, daarna grote inhaalbeweging Sabine Van Damme

02 september 2020

18u24 0 Gent De sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent wil tegen 2030 weer in topvorm zijn. Vandaag kampt de maatschappij met een verouderd patrimonium en een schrijnend tekort aan woningen. “Om in 2030 aan 10.000 degelijke woningen te komen, moet er stevig gerenoveerd, herbouwd en bijgebouwd worden”, zegt voorzitter Marc Heughebaert. “Dat wil zeggen dat we tijdelijk minder woningen zullen hebben, maar geen enkele huurder komt op straat te staan. Wel zullen jaarlijks gemiddeld 324 huurders moeten verhuizen.”

Het investeringsplan dat WoninGent heeft opgesteld is ambitieus en vooruitstrevend in zijn soort. Het is immers niet eenvoudig om toe te geven dat de maatschappij in slechte papieren zit, en dat er zware inspanningen zullen nodig zijn om die situatie recht te trekken. “Veertig procent van onze 9.000 woningen is momenteel verouderd en uitgeleefd. Nog een groot aantal gaat dezelfde weg op. Om dat opgelost te krijgen moet er stevig gerenoveerd worden. Ondertussen hebben we ook nog een wachtlijst, en groeit de Gentse bevolking jaarlijks aan. We moeten dus ook bijbouwen om de situatie meester te blijven.”

Tijdelijk verhuizen

Tegen 2030 wil WoninGent 10.475 woningen hebben die wel degelijk in orde staan. Om dat te doen moet er een buffer leegstaande woningen ingebouwd worden. Want WoninGent staat er garant voor dat geen enkel huurder op straat komt te staan of naar de privémarkt wordt gedwongen. “Maar als we vervallen woningen willen renoveren of herbouwen, dan moeten die mensen wel ergens anders terecht kunnen. Er zal dus verhuisd moeten worden, veel. Gemiddeld 324 huurders per jaar zullen moeten verkassen. Op het slechtste moment, in 2022, zullen we een dieptepunt bereiken met nog slechts 7.000 verhuurde woningen, of 151 minder dan vandaag. Maar net omdat we zoveel moeten doen, kunnen we niet anders dan veel projecten tegelijk opstarten.” Daarnaast moet WoninGent uiteraard ook bijbouwen, om goed te zijn zelfs 178 woningen per jaar. Er zullen dan ook een ongezien aantal bouwwerven opduiken in de stad.

Subsidie

Maar er is ook goed nieuws. WoninGent komt de in aanmerking voor een gewestelijke sociale correctie, een vorm van subsidie voor huisvestingsmaatschappijen die structureel niet toekomen met hun huurinkomsten. Dat geld krijgen ze vandaag niet. Om hun plannen te realiseren volstaat dat uiteraard niet. “We kunnen geld lenen bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, maar we rekenen ook op het stadsbestuur. Zij hebben toegezegd om geld in wonen te pompen, maar welk aandeel daarvan naar ons komt, is nog niet duidelijk.”