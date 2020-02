WoninGent gaat in beroep tegen veroordeling: “We willen dat geld aan onze woningen uitgeven” Cedric Matthys

06 februari 2020

22u13 22 Gent WoninGent heeft beroep aangetekend tegen een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg. De sociale huisvestingsmaatschappij moet een boete van 200.000 euro -deels met uitstel- betalen en acht woningen verplicht renoveren. “We willen dat geld aan onze woningen uitgeven.”

Het vonnis heeft er begin januari hard ingebeukt bij WoninGent. De rechters legden de sociale huisvestingsmaatschappij een boete op die hoger was dan wat het Openbaar Ministerie vroeg. “We hoopten deze pagina te kunnen omslaan”, zegt voorzitter Marc Heughebaert, “maar we kunnen niet anders dan in beroep gaan. Zo hangt ons niet alleen een boete 200.000 euro (waarvan 80.000 euro effectief, red.) boven het hoofd. Ook moeten we vanaf begin volgend jaar dwangsommen betalen als we acht woningen niet renoveren.”

Hoewel de acht huizen intussen onbewoond zijn, moet WoninGent 150 euro betalen per woning per dag vertraging. Heughebaert noemt dit geld in het water. “We zijn momenteel een plan aan het opmaken voor een totaalrenovatie. Dat hele traject doorlopen zal langer duren dan één jaar.”

Schadevergoedingen

De bal voor dit hele proces ging aan het rollen toen zeventien bewoners WoninGent voor de rechter sleepten. Hun woningen vertoonden zoveel gebreken dat ze in theorie niet meer verhuurd mochten worden. Ze kregen allen schadevergoedingen van 125 tot 2.000 euro. Hier gaat de sociale huisvestingsmaatschappij niet tegen in beroep. “Dat zou een slag in het gezicht van de huurders zijn”, gaf Heughebaert grif toe. “We ontkennen niet dat er in het verleden fouten zijn gebeurd en kunnen dan ook leven met eenvoudige schuldigverklaring. Zelfs een boete volledig met uitstel is voor ons oké, maar een effectieve boete is onaanvaardbaar. We willen het geld aan onze woningen uitgeven.”

“Betreurenswaardig”

Naast de huurders stelde ook N-VA Gent zich burgerlijke partij. Zij wilden in naam van de hele maatschappij de problematiek aankaarten, maar de rechtbank wees hun vordering af. Toch volgden ze de uitspraak op de voet. Ook dit beroep noemt de partij “betreurenswaardig”. WoninGent wenste niet te reageren op de politieke inzet van de zaak.