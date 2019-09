WoninGent begint versneld aan vervanging woontorens Nieuw Gent: “Sloop eerste toren start in 2020” Yannick De Spiegeleir

14 september 2019

19u59 2 Gent Omdat de zes appartementsgebouwen in Nieuw Gent sneller verouderen dan voorzien, schakelen sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent en Stad Gent een versnelling hoger om de woontorens te vervangen. “Tegen eind 2030 zou de vernieuwing van de woontorens rond moeten zijn. Dat is minstens 5 jaar vroeger dan voorzien”, zegt Marc Heughebaert, voorzitter van WoninGent.

Dat de zes woontorens van Nieuw Gent tegen de vlakte zouden gaan, was al langer duidelijk. Maar de stad en WoninGent hebben nu beslist om het tempo van de vervanging aanzienlijk te versnellen. Nog dit najaar wordt de verhuisbeweging van de eerste bewoners van het gebouw ‘Saturnus’ opgestart. In het najaar van 2020 zou de sloop van het gebouw moeten beginnen. Het nieuwe gebouw op de plek van Saturnus wordt verwacht in 2024.

Voor de bewoners van ‘Saturnus’ is het nieuws dat ze over enkele maanden moeten verhuizen wel even slikken. Michel Picha (73) hoopt dat hij in Nieuw Gent kan blijven wonen. “Ik woon hier al meer dan 12 jaar. Op mijn leeftijd is het niet meer evident om te verhuizen. Ik had gehoopt hier te kunnen blijven wonen tot ik naar het rusthuis moet”, zucht de man.

Bij WoninGent verzekeren ze dat ze alles in het werk zullen stellen om de verhuisbeweging vlot te laten verlopen. “We hebben deze oefening ook al gedaan bij de Rabottorens en aan de Tichelrei. We gaan bovendien een speciaal lokaal voorzien in Saturnus waar de mensen terecht kunnen met hun vragen”, zegt Erika Stappers, coördinator van de sociale dienst van WoninGent. “Sowieso is het onze betrachting om zoveel mogelijk bewoners binnen de wijk te herhuisvesten.”

In een tweede fase, na Saturnus, worden de gebouwen Jupiter en Mercurius aangepakt. Eind 2022 zou de sloop van deze gebouwen van start gaan. In 2026 moeten de nieuwe gebouwen op de plek van Jupiter en Mercurius klaar zijn.

In een laatste fase pakt WoninGent de gebouwen Milenka, Aurora en Orion aan. De sloop van deze drie gebouwen is voorzien in 2026. De nieuwe gebouwen op die plek – het sluitstuk van de vervanging van de wijk – moet in 2030 gerealiseerd zijn. “We schrijven hiermee een uniek verhaal in Vlaanderen. Het is de eerste keer dat zes hoogbouwtorens door volledig nieuwe woonentiteiten vervangen worden”, aldus Heughebaert.

Nieuwbouw start in 2020

Ondertussen komt de start van de effectieve vernieuwing van de wijk steeds dichterbij. Midden 2020 moeten de bouwwerken aan de eerste nieuwe gebouwen in de wijk aanvangen. Het gaat om een appartementsgebouw met 14 sociale woningen op de hoek van de Zwijnaardsesteenweg en een groter appartementsgebouw met 60 sociale woningen achter het wijkgezondheidscentrum. De oplevering van deze gebouwen is voorzien in 2022.

Momenteel omvatten de zes woontorens 654 woningen, goed voor zo’n 900 bewoners. “Na de vernieuwingsoperatie zal het aantal woonentiteiten hetzelfde blijven, maar we opteren wel voor een bredere mix van appartementen met één, twee en drie slaapkamers waardoor ook het totaal aantal bewoners zal stijgen met enkele honderden mensen”, licht projectmanager Alexia De Vos toe. “De wachtlijsten voor gezinnen op de sociale woningmarkt zijn langer dan die voor alleenstaanden”, vult Heughebaert aan.

Onderhoud en herstel

WoninGent benadrukt tot slot ook nog dat ze in afwachting van de geplande sloopwerken van de gebouwen werk blijft maken van onderhoud en herstel. “We zullen de nodige investeringen blijven doen om een correcte en veilige uitbating te garanderen.”