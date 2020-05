Woning vlak bij Dampoort stort in tijdens werken: een persoon lichtgewond Wouter Spillebeen Sabine Van Damme Cedric Matthys

14 mei 2020

15u13 20

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Gent In de Slachthuisstraat in Gent is een woning tijdens werken ingestort. Een persoon werd daarbij lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis.

De brandweer kreeg de melding over de instorting in de straat vlak bij de Dampoort binnen rond 14.20 uur en snelde ter plaatse. Op het eerste zich kwam een hele tussenverdieping van de woning die verbouwd werd naar beneden. De voorgevel staat wel nog overeind, maar er is veel schade.