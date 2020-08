Wonen op het Sint-Pietersplein? Groep Huyzentruyt bouwt 18 appartementen en 2 winkels op plek van vroegere videotheek Roxy Sabine Van Damme

05 augustus 2020

18u38 1 Gent Aan het Sint-Pietersplein zijn momenteel grote bouwwerken aan de gang. Op de plek waar vroeger een snookerzaal, een copycenter en de populaire videotheek Roxy waren, komen nu appartementen met op het gelijkvloers 2 winkels.

Copycenters en videotheken zijn het overgrote deel van hun publiek verloren door de technische revoluties. Dus kwamen een het Sint-Pietersplein panden leeg te staan. Groep Huyzentruyt kocht die op, en bouwt er nu een wooncomplex dat uitgeeft in de Sint-Amandsstraat, compleet met een binnentuintje.

“De historische gevel langs de kant van het Sint-Pietersplein wordt helemaal in ere hersteld”, klinkt het. “Dat moet, het is immers een beschermd stadsgezicht. Ook de hoge plafonds behouden we, omdat die eigen zijn aan de uitstraling van het pand. Aan de kant van de Sint-Amandsstraat komt een nieuwe gevel. Tussenin komen appartementen, en op de benedenverdieping voorzien we twee winkelruimtes.” (Lees verder onder de foto)

18 appartementen zijn er voorzien, en meer dan de helft daarvan is al op plan verkocht, dus nog voor de bouwwerken echt zijn gestart. Het gaat – voor alle duidelijkheid – enkel om het middendeel van het bouwblok aan het Sint-Pietersplein, dat zich rechts van de trappen richting Sint-Amandsplein bevindt. Er komen 12 appartementen met 2 slaapkamers en terras, 4 studio’s, en 2 duplexappartementen met terras. Wie er komt wonen langs de kant Sint-Pietersplein, zal dus zicht hebben op de Sint-Pieterskerk. Parkeerplaats is er sowieso genoeg, de parking onder het plein is zelden volzet. Fietsenstalling wordt uiteraard voorzien, ook voor bakfietsen.

Goedkoop zijn de woningen niet. Wat nu nog vrij is, start vanaf 576.000 euro. Maar het gaat dan ook om een toplocatie, op 650 meter van het stadscentrum, en vlakbij trekpleisters als het Citadelpark, de Sint-Pietersabdij, het SMAK en het MSK.

