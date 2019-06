Wonen en werken op 100 meter van de vermoedelijke legionella-bron: “We kwamen hier wonen voor de gezonde lucht” Jeffrey Dujardin

05 juni 2019

18u10 4 Gent Het leven op honderd meter van de vermoedelijke legionella-bron gaat verder. Voor sommigen was het een publiek geheim dat Stora Enso ermee te maken zou hebben, voor anderen was het toch een verrassing. “We zijn naar hier verhuisd voor wat extra ruimte en gezonde lucht, het was even schrikken”, zegt Anja Noyelle (49) die honderd meter van de papierfabriek woont.

“Ik heb meer dan twintig jaar in Gent gewoond, aan de Brugse Poort”, zegt Anja die in de Roeiersweg woont, enkele meters van de overzetboot in Langerbrugge. “We zijn midden april verhuisd naar hier omdat ik nood had aan ruimte, groen en lucht. Al is dat laatste misschien wel iets gevaarlijk”, zegt ze al grappend. Anja woont samen in het huisje met haar vriend, Andy Hoste (49), die kapitein is bij de veerboot aan Langerbrugge. “Toen we het nieuws hoorden, was het wel even schrikken”, zegt Anja. “Wat mochten we doen, mochten we nog van het water drinken of niet? Je krijgt dan van alles te horen, je bent er niet gerust in. Dat is zeker. Mijn vriend zit elke dag op het water, en je hebt al die vragen zonder antwoord.”

Veerboot

Andy had nooit verwacht dat het zo dicht bij huis ging komen. “We vielen uit de lucht”, zegt hij. “Het is toch iets verontrustend, de papierfabriek is op een steenworp van ons huis en mijn werk. Misschien hebben we geluk gehad, dat de wind in een andere richting zat. Onder collega’s ging het natuurlijk goed rond, wie zou het zijn? Maar ik snap niet dat ze het zo lang verzwegen hebben. Zoiets is niet niks, zeker voor de mensen die betrokken zijn en de buurtbewoners.”

Ramen kuisen

Voor sommige slachtoffers van de legionella-bacterie vallen de puzzelstukjes nu wel in elkaar. “Ik heb meer dan een week op Stora Enso gewerkt, ik moest daar de ramen kuisen”, zegt Kay Dobbelaer (24) uit Belzele. Hij was een van de eerste patiënten met legionella, en is nog altijd niet vanaf. “De bacterie is uit mijn lichaam, maar ik heb nog altijd steken in mijn nieren en daarnaast heb ik nog een zware longontsteking.” Hij is net zoals velen geërgerd over de communicatie, “We stellen vragen maar krijgen geen antwoord. Dan is het normaal dat mensen gefrustreerd worden.”

Ook voor Tim Dessein (31) uit Nazareth ging een belletje rinkelen, “De koeltoren ligt op één lijn met de plek waar ik goederen moest leveren”, zegt hij. De vrachtwagenchauffeur liep als eerste de besmetting op en revalideert nu na twee weken in een coma. Zijn leven hing aan een zijden draadje. “We weten van niks”, zegt hij. “Wij willen antwoorden, ze kunnen zelfs nog niet eens bevestigen dat ik door die koeltoren ziek geworden ben”, zegt hij gefrustreerd. “Ik heb zojuist de facturen gekregen van het ziekenhuis die niet door mijn mutualiteit gedekt worden. Het is toch niet fair dat ik daarvoor moet opdraaien?”, besluit hij.