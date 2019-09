Wondelgemstraat gevaarlijkste zone voor parkeerwachters Sabine Van Damme

16 september 2019

21u02 4 Gent De Gentse parkeerwachters worden geregeld de huid vol gescholden, of erger. De meeste incidenten doen zich voor in en rond de Wondelgemstraat. Daar lopen nu zelfs co-patrouilles van parkeerwachters en politie-agenten.

Het was Anneleen Van Bossuyt (N-VA) die wilde weten hoe het staat met de agressie jegens parkeerwachters, en wat de stad daaraan doet. “In 2018 zijn 246 gevallen van verbale agressie tegen parkeerwachters gerapporteerd, en 17 gevallen van fysiek agressie”, zegt burgemeester De Clercq. “13 keer is de politie daar in tussen gekomen. In 2019 zijn er al 153 gevallen van verbale agressie gemeld, en 40 gevallen van fysieke agressie. Drie keer moest de politie erbij komen. Het gaat hier wel enkel om de gerapporteerde gevallen.”

De Wondelgemstraat en omgeving blijken de grootste risico-zone voor de parkeerwachters. “Dat is een aandachtsgebied”, zegt De Clercq. “Daar zijn in 2018 26 gevallen van verbaal en 17 gevallen van fysiek geweld gemeld. Daarom zijn daar nu co-patrouilles, waarbij de wijkpolitie meegaat met de parkeerwachters. Er is ook een globale sensibiliseringscampagne opgezet voor de hele stad, en de parkeerwachters hebben een extra opleiding ‘omgaan met agressie’ gekregen. Ze krijgen de raad om ook altijd de 101 te verwittigen bij problemen. Ernstig geweld tegen hulpdiensten of diensten zoals Ivago of de parkeerwachters krijgen altijd prioriteit. Op 12 september is er nog een overleg geweest tussen de politie en de mobiliteitsdienst waarbij tips werden gegeven voor wat zeker moet gezegd worden in een duidelijk noodoproep in moeilijke buurten. De politie is overigens ook bereid om co-patrouilles op te zetten in andere buurten, mocht dat nodig blijken.”