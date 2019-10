Wondelgem zit zonder water, en dat blijft zo tot 14 uur Sabine Van Damme

09 oktober 2019

10u34 21 Gent Het regent klachten uit Wondelgem over het water. Heel wat inwoners krijgen helemaal niks uit de kraan, anderen heel weinig. “De problemen houden aan tot 14 uur”, meldt Farys.

Het zou gaan om onvoorziene werken in de buurt van de watertoren in de Maïsstraat, waarbij er dus problemen zijn ontstaan met de watervoorziening in de ruime omgeving rond Wondelgem. Heel wat mensen krijgen gewoon niks uit de kraan, bij anderen zit er nauwelijks druk op. De problemen zouden tegen 14 uur verholpen moeten zijn, meldt Farys.