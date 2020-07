Wondelgem treurt om verlies van ezel Bieke: “We zien enorm af, ons hart doet zeer” Jill Dhondt

29 juli 2020

16u55 0 Gent De ezels Bieke en Fleur hebben 23 jaar samen een weide gedeeld in de Lusthoflaan in Wondelgem. Een week geleden stopte Bieke met eten en werd ze naar de dierenkliniek gebracht. Daar overleed ze gisteren tot groot verdriet van haar eigenaars en vele buren. “Iedereen in de buurt kent onze ezeltjes, ze zijn graag gezien.”

Frieda Geirnaert en Michel Lootens zijn kranige zeventigers, en zorgen nog steeds met heel hun hart voor hun dieren. Naast een hond en negen kippen hadden ze tot voor kort ook twee ezels: Bieke en Fleur. “Bieke is geboren in onze weide”, zegt Frieda. “Een hele tijd terug hebben we een ezel gekocht die na een paar maanden dubbel zo dik was. Liza bleek zwanger en beviel een paar maanden later van Bieke. Drie jaar lang hebben ze samen op de weide geleefd maar dan is Liza gestorven, ze was al oud. Bieke was kalm tot ze zag dat haar moeder werd meegenomen, dan begon ze te roepen en tieren. Omdat ze zo verdrietig was, zijn we om een nieuw ezeltje gegaan: Fleur.”

Vorige week merkten Frieda en Michel dat Bieke, intussen 26, niet meer at. De dierenarts gaf haar antibiotica, maar na een paar dagen was er nog steeds geen verbetering. Het zieke ezeltje werd daarom overgebracht naar de dierenkliniek in Merelbeke, waar ze een paar dagen later overleed. “We zien enorm af, ons hart doet pijn. Meerdere keren per dag gingen we naar daar, door weer en wind, om haar eten te geven en te babbelen.” Niet enkel de eigenaars, maar ook de buren zien af van het verlies van Bieke. Op Facebook regent het steunbetuigingen. “Onze ezels zijn erg geliefd in de buurt, iedereen kent ze. Tot drie jaar geleden stonden ze aan de straatkant, en er kwamen dan heel vaak mensen langs.”

Mooie oude dag

Omdat Frieda en Michel zagen hoeveel hartzeer Bieke had toen haar moeder was overleden, plaatsten ze een post op Facebook. ‘Als je mijn ezeltje meer hoort balken dan anders, is het omdat mijn ander overleden is.’ Gelukkig blijkt Fleur het goed te stellen. “Ze eet goed en balkt enkel als ze ons of de kinderen ziet. Moest ze toch afzien, hadden we een nieuwe ezel of een geitje gekocht, maar ze heeft genoeg aan de kippen en ons. We doen we er alles aan om haar een mooie laatste dag te bezorgen, ze is ten slotte ook al 30.”