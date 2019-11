Wondelgem heeft eigen erfgoedwandelplan Sabine Van Damme

09 november 2019

12u22 0 Gent De gemeente Wondelgem heeft voortaan een eigen erfgoedwandelplan, met de titel ‘Een half dagske Wondelgem’. Het gratis plan vertelt over de geschiedenis van de gemeente en toont de weg langs de mooiste plekken.

Het Wondelgem-plan kan je gratis afhalen bij lokale handelaars, in de Stadswinkel, het STAM, het infokantoor Visit Gent en in de verschillende Gentse bibliotheekfilialen, of je kan het hier downloaden. Het stelt de rijke geschiedenis van de gemeente in de kijker, en die is vaak rijker dan je op het eerste gezicht zou vermoeden. Het nieuwe wandelplan leidt wandelaars langs de belangrijkste monumenten van Wondelgem zoals de kerken, kastelen en het Vroonhof. Bij elke stopplaats op de kaart staat een stukje interessante geschiedenis, een sappig verhaal of een korte biografie van een bekende inwoner.

De erfgoedwandelkaart is niet enkel leuk voor bewoners, ze richt zich ook op Gentenaars die graag op fiets- of busafstand op ontdekkingstocht gaan, of voor toeristen die op zoek zijn naar een alternatieve activiteit. Wondelgem is niet de eerste gemeente met zo’n eigen kaart, ook Mariakerke, Sint-Denijs-Westrem & Afsnee en Sint-Amandsberg hebben er al eentje.