Wollige zondag aan Groene Vallei Sabine Van Damme

08 september 2019

13u13 2 Gent We weten het zo onderhand wel, dat de Gentse bermen onderhouden worden door schapen. En toch is het elke keer een verrassing als je die wollige kudde tegenkomt op onverwachte plaatsen, zoals aan de woonblokken aan de Groene Vallei.

Op zich is het niet meer dan logisch, want de kudde wordt zelden tot nooit op een vrachtwagen geladen. Dat zorgt voor teveel stress voor de beesten. En dus kom je ze al wel eens tegen in verstedelijkt gebied, of zelfs het centrum van de stad, als ze wisselen van locatie. De dieren lopen er fris geschoren bij, en starten hun najaarsoffensief. In de winter zijn ze niet actief in Gent.