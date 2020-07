Woestijnbuizerd Minnie gaat vliegen op filmset en is al week op de dool in het Gentse: “Op foto’s ziet ze er ontspannen en goed gevoed uit” Erik De Troyer

06 juli 2020

11u41 0 Gent De voorbije dagen werd al meermaals een woestijnbuizerd gespot in Gent. Onder andere in Gentbrugge en Ledeberg werd de 50 cm grote roofvogel opgemerkt. Minnie - zoals de vogel heet - blijkt ontsnapt te zijn bij een productiebedrijf dat een film aan het inblikken is.

Hier en daar keken nogal wat mensen raar op toen ze de buizerd in hun tuin zagen landen. Een woestijnbuizerd ziet er wat anders uit dan de buizerds die in ons land voorkomen. Opvallend zijn zijn lange poten en gele klauwen. Het dier heeft twee leren riempjes aan de poten en een rood ringnummer. Deze roofvogel komt normaal gezien voor in de Verenigde Staten, Midden-Amerika en in grote delen van Zuid-Amerika. Deze soort jaagt op allerlei dieren: van hagedissen tot middelgrote vogels en zoogdieren tot de grootte van een volwassen konijn.

Muizen , ratten en duiven

“Maar mensen met een hond moeten zich geen zorgen maken”, zegt Peter Bruylants van de Academy of Film & The Arts. “Minnie heeft schrik van honden. Ze zal enkel jagen op muizen, ratten en duiven.”

Minnie wordt bijzonder goed verzorgd. Ze is echter in de rui en is vermoedelijk op zoek naar een partner. Daarom ging ze op avontuur Peter Bruylants van de Academy of Film & The Arts

“We zijn momenteel een film aan het opnemen en daarvoor hebben we een roofvogel nodig. Omdat we nog vaak regelmatig een roofvogel nodig zullen hebben blijft Minnie bij ons. Ze heeft een belachelijk grote kooi en mag regelmatig vrij rondvliegen. Ze komt ook steeds naar ons terug, maar vorige maandag vloog ze plots weg en keerde niet terug. We zijn nog steeds naar haar op zoek”, zegt Bruylants.

Echt onder de radar bleef Minnie niet. Ze werd de voorbije dagen op tal van plaatsen gespot. In een tuin in Gentbrugge bijvoorbeeld, of in het Keizerspark in Ledeberg. “De beelden die we zien zijn geruststellend. We kunnen aan haar houding zien dat Minnie zeer ontspannen is, ze heeft vermoedelijk ook recent nog gegeten. Maar we willen haar natuurlijk terug. Als we bij haar in de buurt komen zal ze vanzelf tot bij ons komen”, zegt Bruylants

Nooit in vrije natuur geleefd

“We kregen enkele reacties van mensen die hoopten dat we de woestijnbuizerd niet zouden terugvinden”, zegt Bruylants. “Dit is echter een dier dat nooit in de vrije natuur geleefd heeft. Minnie wordt bijzonder goed verzorgd. Ze is echter in de rui en is vermoedelijk op zoek naar een partner. Daarom ging ze op avontuur.”

Wie Minnie gespot heeft kan contact opnemen met Peter Bruylants op het nummer 0498/20 61 20