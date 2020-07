Woensdag vanaf 14 uur gaat de foor open: kramen ver uit elkaar en allemaal met handgel Sabine Van Damme

13 juli 2020

16u52 5 Gent De Halfvastenfoor zagen ze door hun neus geboord en de voorjaarskermissen ook, maar nu zijn de foorkramers eindelijk aan het opbouwen in Gent. Tijdens de Gentse Feestenperiode – iets vroeger zelfs al – mogen ze op het Sint-Pietersplein staan, coronaproof.

Geen foor op de Vrijdagmarkt dus, maar wel op het Sint-Pietersplein. Woensdag al om 14 uur mag de kermis open voor het grote publiek, en ze blijft open tot 27 juli, het einde van de afgelaste Gentse Feesten. De opbouw is volop aan de gang, maar nu al is duidelijk dat het een andere foor wordt dan we gewoon zijn op het Sint-Pietersplein. Er staan minder kramen, en die kramen staan ver uit elkaar. Er komt een in- en uitgang en logischerwijs dus ook een looprichting. Alle kramen moeten ontsmettende handgel voorzien. Alles om toch maar coronaproof te kunnen werken.

“Het zijn niet de foorkramers van de Halfvastenfoor die hier nu staan, wel die van de Gentse Feestenfoor, die van Oostakkerkermis en die van de foor van het Van Beverenplein”, zegt schepen Sofie Bracke. “Sommigen doen uiteraard meer dan één van die kermissen aan. Dat de kramen nu zo ver uit elkaar staan op het Sint-Pietersplein is inderdaad een coronamaatregel.”