Woensdag start de ‘Silly Walks Parade’ onder de stadshal

Erik De Troyer

02 juli 2019

12u41 0 Gent Protestacties genoeg in Gent maar de stoet die morgenavond onder de stadshal vertrekt belooft toch wel een heel bijzondere te worden. Dan vertrekt namelijk de ‘Silly Walks Parade’, een aanklacht tegen de absurditeit van overdreven bureaucratie. Enige voorwaarde om mee te lopen: een lichtjes onnozel manier van wandelen.

De Silly Walks Parade is een verwijzing naar een wereldbekende sketch uit Monty Python’s Flying Circus waarbij twee ambtenaren van het ‘Ministry of Silly Walks’ in discussie gaan over wat wel een onnozel pasje is en wat niet. “Onlangs is er in Hongarije zo’n parade geweest en toen ik daar de beelden van zag wist ik dat het iets voor Gent zou zijn”, zegt organisator Tijl Meheus. “Elk jaar doen we iets voor de Dag Tegen Bureacratie. In het verleden organiseerden we debatten en lezingen. Heel serieus allemaal. Dit jaar willen we het wat ludieker maken. We hopen op zo’n 150 deelnemers. Iedereen is is welkom om eens onbezorgd onnozel te doen en aan niets te denken. Opwarmen is wel nodig want het is toch een parade van enkele kilometers.”

Dat er nog werk aan de winkel is qua bureaucratie bleek gisteren. “Ik heb al mijn documenten ruim op tijd ingediend maar pas gisteren bevestiging gekregen dat het evenement mag plaatsvinden. Een beetje Kafka mocht toch niet ontbreken”, lacht Tijl.

De parade start stipt op 17.30u aan de stadshal. Alles over de parade hier.

Wie graag wat inspiratie opdoet kan de originele sketch hier nog eens bekijken.