Woensdag opent Burger King op de Korenmarkt

Erik De Troyer

05 juli 2019

18u20 0

Er wordt nog hard gewerkt maar volgende woensdag moet de Burger King op de Korenmarkt de deuren openen. Vanaf dan kan men voor het eerst een Whopper krijgen in hartje Gent. Eigenlijk heeft Gent al een Burger King maar die bevindt zich aan het tankstation langs de E40 in Drongen en is dus meer op passanten gericht. Door de komst van Burger King zullen er in een straal van pakweg 100 meter vijf hamburgerrestaurants gevestigd zijn: Burger King, Ellis burger, Manhatt’n burger, McDonalds én Quick.