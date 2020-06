Woensdag eindelijk weer het zwembad in: niet reserveren voor Strop en Van Eyck, wel voor Rozebroeken Sabine Van Damme

29 juni 2020

23u59 30 Gent Vanaf 1 juli mag er weer gezwommen worden, en daar kijken heel wat mensen echt naar uit. De stad opent – zoals elke zomervakantie – enkel de deuren van het Strop en de Van Eyck. Ook Lago Rozebroeken opent. Enkel bij dat laatste bad wordt met reservaties gewerkt.

“We verwachten geen echte stormloop naar de zwembaden Strop en Van Eyck”, zegt sportschepen Sofie Bracke (Open Vld), “dus werken we voorlopig niet met reservaties en tijdsblokken. Iedereen kan komen zwemmen wanneer hij dat wil, tenzij het bad te vol is. De zwembaden zullen wel worden opgedeeld in banen, zodat het makkelijk te zien is hoeveel volk zich in het bad bevindt. Mocht het toch een overrompeling worden, dan kunnen we de tijdsblokken en het reservatiesysteem nog altijd invoeren.” Minder goed nieuws is dat de Van Eyck in de loop van de zomer dicht gaat, voor renovatiewerken. Dan blijven dus enkel nog Strop en Rozebroeken open. En de Blaarmeersen uiteraard.

Webshop Rozebroeken

Bij Lago Rozebroeken wordt wel een stormloop verwacht, maar de uitbaters hebben hun voorzorgen genomen. Zo werd er maar liefst 269.000 euro uitgegeven om aanpassingen aan te doen, om de veiligheid van werknemers en bezoekers te garanderen. Er is ook een nagelnieuwe webshop waar je je zwembeurt kan reserveren. Er wordt gewerkt met een maximumcapaciteit per tijdslot en dus een lagere bezetting in de baden. Zo kan de social distancing gegarandeerd worden. Reservatie in de webshop is verplicht.