Woelig water en zeeziekte, maar Gentse broers liggen tweede in roeitocht over Atlantische Oceaan

Erik De Troyer

06 januari 2020

14u53 10 Gent De Gentse broers Bernard en Damien Van Durme hebben zowat de helft van hun tocht over de Atlantische Oceaan afgelegd. De broers doen mee aan de Talisker Atlantic Challenge van meer dan 5.000 kilometer tussen de Canarische Eilanden en de Caraïben. Ze hebben nog zo’n 2.250 kilometer voor de boeg en zijn tweede in hun klasse.

In totaal doen 35 ploegen mee aan de uitdagende roeirace. De broers kenden een lastig begin. In zeer woelig water raakten ze moeilijk vooruit en beide kampten met zeeziekte. Daardoor verloren ze de eerste dagen veel tijd ten opzichte van de concurrentie. Later werd de oceaan kalmer en de broers kwamen op dreef. Bij de duo’s zijn ze momenteel tweede op zes deelnemers. Ze achtervolgen een Brits team, alhoewel het niet echt een achtervolging is. De nummer 1 bij de duo’s zit 240 kilometer voorop. De eerste achtervolger van de Gentse broers volgt dan weer op 110 kilometer afstand. Bernard en Damien zijn al sinds 12 december onderweg.

De broers zijn te volgen via de website www.vandurmebrothers.com. Ze zamelen geld in voor handicap international.