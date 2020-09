Witwaszaak tegen KBC uitgesteld Dylan Vermeulen

18 september 2020

12u42 0 Gent Voor de correctionele rechtbank van Gent zou normaal gezien vandaag de rechtszaak tegen onder andere KBC van start gaan. Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt KBC Bank en KBC Groep voor het helpen witwassen van vele miljoenen euro’s zwart geld van het Lokerse ramen-en deurenbedrijf Engels.

De behandeling van de zaak is echter uitgesteld naar 13 november. Dan pas zal het parket effectief een straf vorderen. De reden waarom de zaak is uitgesteld, is omdat de verdediging de burgerlijke partijstelling van Vera Engels, de moeder van de broers Christophe, Didier en Cedric, hekelt. Aanvankelijk werd zij, net als haar zoons, vervolgd door het parket. De rechtbank zal deze kritiek nu verder onderzoeken.

Wiwassen

Naast KBC vervolgt het parket ook leden van de familie Engels, samen met hun fiscaal advocaat. De familie Engels startte ongeveer 13 jaar geleden met het overbrengen van miljoenen euro’s zwart geld die ze tot dan in Zwitserland verborgen had gehouden. Het geld belandde in ons land op rekeningen van de familie bij KBC.

KBC wordt als mededader vervolgd omdat bij de bank alarmbellen hadden moeten afgaan toen de miljoenen terugkwamen uit Zwitserland.