Witte woede op de stoep van Ziekenhuis Jan Palfijn: “Er moeten budgetten worden vrijgemaakt” Erik De Troyer

18 juni 2020

16u24 0 Gent Het personeel van Jan Palfijn hield vandaag een actie aan de ingang van het ziekenhuis om meer aandacht te vragen van de overheid. “Een witte mars in Brussel kan niet, daarom doen we het hier op een creatieve manier”, zegt Peter Wieme (ACV).

Een deel van het personeel verzamelde zich aan de ingang ter hoogte van de Watersportbaan, kleurrijk getooid. Het leek wel een feest, eentje met anderhalve meter ruimte tussen de deelnemers. De boodschap van het personeel was echter doodernstig. “Het applaus dat we van iedereen hebben gekregen was echt een hart onder de riem voor iedereen die hier werkt, maar nu is het tijd voor actie voor onze politici. We vrezen dat de coronacrisis mogelijke kandidaten wat heeft afgeschrikt voor een job in de zorg, maar net zo goed is het mogelijk dat die crisis mensen ook warm heeft gemaakt voor de job. Dat men voor extra jobs in de zorgsector wil zorgen is prima, maar waar zal men de kandidaten hiervoor vinden? Alleen door de job aantrekkelijker te maken zal men nieuw verplegend personeel kunnen vinden en daar moeten budgetten tegenover staan.”

Met stoepkrijt werden boodschappen op de grond geschreven en die werden met een drone in beeld gebracht.