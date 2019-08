Witte voetafdrukken op voetpaden verwijzen naar verdronken vluchtelingen in Middellandse Zee Erik De Troyer

29 augustus 2019

14u53

In de binnenstad doken vandaag witte voetsporen op die allemaal naar de Zuid voeren. Die voetsporen blijken een actie te zijn Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Ze leiden naar 20 houten beeldjes aan de brug achter De Vooruit. Ook in tal van andere steden doken de beeldjes - bijna 900 - en de voetsporen op. Die beeldjes staan symbool voor alle vluchtelingen die tot nu toe het leven lieten op de MIddellandse Zee in 2019.

“Met deze actie wil Vluchtelingenwerk Vlaanderen voorbijgangers laten stilstaan bij de moeilijke weg die mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging afleggen. Dit jaar alleen al stierven 859 mensen op de Middellandse Zee. We moedigen iedereen aan om solidariteit met deze mensen te tonen en mee te stappen met onze Refugee Walk van 29 september,” zegt Eef Heylighen, woordvoerder van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

De voetsporen werden aangebracht met een krijtspray en zijn dus makkelijk te verwijderen.