Winterse daklozenopvang voortaan in Prinsenhof Sabine Van Damme

11 september 2019

Wie deze winter dakloos is en een bed zoekt voor de nacht, zal naar het Prinsenhof moeten. Het bestaande gebouw in het Baudelopark is immers omgevormd tot (nood)school. De capaciteit van 105 bedden blijft wel behouden. Voor de opvang van gezinnen wordt nog een nieuwe locatie gezocht.

Al jaren werd de winternachtopvang voor dak- en thuislozen georganiseerd in het Baudelopark, in het voormalige stadslabo. Maar dat gebouw werd afgelopen zomer omgevormd door tijdelijk schoolgebouw. De winteropvang moet dus verhuizen.

De komende jaren zal die plaatsvinden in het Prinsenhof, in het voormalige opvangcentrum voor thuisloze mannen Klemenswerk van CAW Oost-Vlaanderen. De capaciteit blijft dezelfde, met 105 bedden in de winterperiode, of 40 meer dan de rest van het jaar. In het Prinsenhof zullen 18 kamers voor 2 of 3 personen voorzien worden. Er gebeuren nu aanpassingswerken in het gebouw, zodat sanitair en brandveiligheid in orde zijn. “In de toekomst zal het voormalige Stadslabo in het Baudelopark vervangen worden door een nieuwbouw, waar onder andere een permanente plek voor de winternachtopvang is voorzien”, zegt Rudy Coddens, schepen voor armoedebestrijding.

De nachtopvang voor dakloze gezinnen met kinderen blijft apart van de ‘gewone’ winteropvang. De gezinnen zitten momenteel in het Prinsenhod, maar moeten tijdens de wintermaanden dus verhuizen. Voor hen wordt nog een locatie gezocht.

De winternachtopvang start die jaar op 18 november, en blijft open tot 29 maart. Zo moet tijdens de koudste nachten niemand buiten slapen.