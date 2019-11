Winteropvang voor daklozen in Gent: “wij hopen op steun van hogere overheden” Sabine Van Damme

06 november 2019

10u20 0 Gent Op 18 november opent de Gentse winteropvang de deuren, voor dak- en thuislozen. Te laat, vindt PVDA, maar die datum is afgestemd met de hele regio. “Meer dan 50% van de mensen die hier om opvang vragen, hebben geen link met Gent. Wij hopen dat er eindelijk solidariteitsbijdragen komen”, zegt Rudy Coddens.

Oppositiepartij PVDA vindt dat de winteropvang voor daklozen nù moet open gaan, en niet op 18 november zoals gepland staat. “Met temperaturen tegen het vriespunt aan is twee weken wachten geen optie meer”, vindt Tom De Meester. Maar zo simpel ligt het allemaal niet. “Wij hebben, om te beginnen, het hele jaar door een nachtopvang”, zegt bevoegd schepen Rudy Coddens. “Er zijn het altijd 65 bedden ter beschikking van dak- en thuislozen. Alleen komen daar in de winterperiode nog eens 40 bedden bij.”

“Met de ruime regio is afgestemd om die winteropvang open te houden van 18 november tot eind maart. Dat is al langer dan we vroeger deden. Door de opvang op elkaar af te stemmen, voorkomen we dat alle daklozen zich gaan verzamelen in één stad. Want in Gent hébben van al een groot aantal daklozen dat geen enkele binding heeft met onze stad. Uiteraard gaan wij die mensen niet de deur wijzen, maar we dringen wel bij de hogere overheden aan op een solidariteitsbijdrage. We hopen dat die er eindelijk komt. Gent pompt jaarlijks 1,6 miljoen euro in de daklozenopvang, en nogmaals, we gaan niet besparen op de kap van die mensen. Maar de Vlaamse overheid draagt hierin slechts 50.000 euro bij. Dat is te weinig.”

“Hoeveel dak- en thuislozen er zijn, valt niet te becijferen, net omdat ze ook van ver buiten Gent komen”, zegt Coddens. “We weten wie zich aanmeldt, we weten niet wie op straat blijft. We weten ook dat de reguliere opvang eigenlijk niet meer volstaat. 6 tot 7 nachten per maand zijn die 65 plaatsen volzet.”

Behalve de reguliere daklozenopvang en de winteropvang, heeft Gent ook nog een noodopvang voor dakloze gezinnen met kinderen, het hele jaar door.