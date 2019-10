Wintercircus Mahy open in 2022, met kantoren en rockzaal voor 500 mensen Sabine Van Damme

21 oktober 2019

16u03 0 Gent Eindelijk is er zicht aan het einde van de tunnel. Het vervallen Wintercircus aan de Waalse Krook zou in 2022 toegankelijk moeten zijn voor het grote publiek. Tegen dan zijn er kantoren, een overdekt middenplein voor allerlei activiteiten, en een rockzaal. De tweede en laatste fase van de renovatiewerken start nu.

Circus Mahy is het laatst overgebleven stenen Wintercircus in ons land. Toch was het jarenlang een echte stadskanker. In 2005 al kocht stadsontwikkelingsbedrijf SoGent het gebouw, maar pas in 2017 werd er echt in gewerkt. Tot nu werden vooral grond-, stabiliteits- en rioleringswerken uitgevoerd, en een systeem geïnstalleerd dat warmte uit de bodem zal halen. Nu start de tweede – veel meer zichtbare – fase. Die omvat de renovatie van de volledige buitenschil, de plaatsing van de technische installaties en de afwerking van de gemeenschappelijke delen en de rockzaal. Ook alle voorzieningen wat betreft elektriciteit, sanitair, brandbestrijding, verwarming en ventilatie en liften worden geïnstalleerd. Eind 2021 moet dat allemaal klaar zijn.

Voor wie nu het Wintercircus betreedt, kan het lijken alsof er nog niet veel is veranderd. Maar niets is minder waar. Sami Souguir

En dan kunnen in 2022 de kantoorruimte gebruikt worden, net als het centrale middenplein. Dat blijft overdekt en zal multifunctioneel zijn. Er kunnen bijvoorbeeld tentoonstellingen doorgaan maar ook beurzen. Onder die middenpiste komt eindelijk een rockzaal voor een 500-tal personen. Daarvan is al spraken sinds 1998 (!!), toen nog onder de naam Muziekforum. Ook een café, restaurant en terrasbar maken deel uit van de vernieuwde site. Een nieuwe ingang komt er aan het Miriam Makebaplein, het plein voor de bib De Krook dus. Daar lagen vroeger de paardenstallen en de manege. De paardenstallen worden nu vergaderruimtes, de voormalige scène van het circus wordt een auditorium voor 120 personen en de smeerputten uit de garage-achitectuur van Mahy worden een ontmoetingsruimte. De ‘olifantenhelling’, een helling waarlangs de dieren - paarden, maar ook olifanten - vanuit de Plattenberg tot op de scène werden gebracht, wordt opnieuw een belangrijke toegang tot het centrale middenplein. (lees verder onder de foto)

De nieuwe ingang zal toegang geven tot de middenpiste. Het karakter van de ingangen in de Lammerstraat en de Sint-Pietersnieuwstraat blijft behouden. Alle gemeenschappelijke ruimtes - zoals middenpiste, gangen, liften, trappen, technische ruimten, bergingen en sanitair - én de rockzaal (met uitzondering van de podiumtechnische installaties) worden in deze fase volledig afgewerkt.

“Voor wie nu het Wintercircus betreedt, kan het lijken alsof er nog niet veel is veranderd”, zegt bevoegd schepen Sami Souguir. “Maar niets is minder waar. Alle uitgevoerde werken gebeurden onder het niveau van de vernieuwde middenpiste. In de tweede fase van de renovatie hebben we veel aandacht voor de erfgoedwaarde. Zo zal de middenpiste geen nieuwe, kraaknette pleisterlaag krijgen. Loszittende stukken pleisterwerk zullen veilig verwijderd worden en daarna wordt de gevel enkel nog gefixeerd. Zo blijft de ruwe charme uit de garageperiode bewaard.” Voor de renovatie kan het project rekenen op subsidies van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De subsidiemiddelen dienen specifiek om de rijke bouwgeschiedenis van het pand in ere te herstellen.

Het Wintercircus werd gebouwd in 1885. In 1920 brandde het af, maar in 1923 verrees een nieuw Wintercircus, dat er vandaag nog steeds staat. Jarenlang vonden er prachtige circusvoorstellingen plaats. Kort na de Tweede Wereldoorlog trok garage Mahy in het gebouw, en bracht er een betonnen constructie aan om auto’s naar boven te rijden. Zij bleven in het pand tot 1978. Nadien was Mahy nog twintig jaar een depot voor oldtimers. Sindsdien staat het leeg. De grote centrale ruimte en de lichtkoepel in het dak zijn nog steeds intact. In 2007 werd de stad al eens verplicht om voor 400.000 euro instandhoudingswerken uit te voeren.