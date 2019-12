Winterbar Mariakerke in verwarmde tent en voor goed doel Sabine Van Damme

05 december 2019

09u58 6 Gent Wie geen zin heeft in de drukte van de Gentse Winterfeesten vrijdagavond, kan op datzelfde moment – en ook op zaterdag – terecht in de Winterbar Mariakerke. Die vindt voor het eerst plaats in een verwarmde tent.

Place to be is al voor het 6de jaar op rij het Mariakerkeplein, tussen de kerk en café Den Boer. Organisatoren zijn Dirk Van den Mergele en Jeroen Van de Velde, gekend van de cavabar Time for Bubbels. “We weten dat gezellig samenzijn samenhangt met comfort. Daarom voorzien we nu een tent van 225 vierkante meter, zodat regen, wind en kou ons niet kunnen deren.”

Op het menu: bubbels, wijn, après-ski-shotjes, frisdrank en snoep. Er zijn ook belegde broodjes, en wie die koopt steunt daarmee Save a Dog’s Life, een organisatie die zich inzet voor het trieste lot van windhonden in Spanje, Ierland en het Midden-Oosten. Voor muziek wordt ook gezorgd, op vrijdag met Kurt Burgelman en op zaterdag met DJ Santa C, die garant staat voor foute hits en een volle dansvloer.

Winterbar Mariakerke, vrijdag 6 en zaterdag 7 december, telkens van 18 tot 23 uur. Gratis toegang