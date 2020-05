Winkels open, Dampoort toe: voor het eerst sinds lang weer file aan Dok Zuid Sabine Van Damme

11 mei 2020

18u51 9 Gent De winkels mochten weer open, en in steeds meer bedrijven zijn weer mensen aan de slag. Dat was vandaag te merken aan de Dampoort. Iets voor 17 uur stond er voor het eerst sinds lang weer een file.

Niemand op de baan en overal parkeerplaats. Het was één van de prachtige neveneffecten van de corona-lockdown de voorbije 2 maanden. Wie hoopte dat dat voor altijd zo zou blijven, en dat iedereen voortaan gewoon van thuis zou werken, is er al aan voor de moeite. Iets voor 17 uur stond er voor het eerst sinds lang weer een file van aan de Dampoort tot aan het Stapelplein, en dat was serieus wennen. Dok Zuid als meest filegevoelige plek van Gent heeft zijn reputatie alvast opnieuw eer aan gedaan.