Winkelen in Gent vanaf maandag: rechts houden, warme winkelstraatbegeleiders én wasbekkens Sabine Van Damme

08 mei 2020

11u39 2 Gent Gent is klaar voor de heropening van de winkels volgende maandag. In samenwerking met de politie en externe partners is een volledig actieplan uitgewerkt. Het hoofdprincipe is rechts lopen. En ook: gezond verstand gebruiken.

Voetgangersstromen

* Alle grote(re) winkelstraten in de kuip - zoals de Veldstraat en Langemunt, maar ook de Brabantdam, Kortedagsteeg en Nederkouter - krijgen voetgangersstromen in twee richtingen. Het principe is dat mensen rechts houden. Bezoekers worden duidelijk geïnformeerd. In de Veldstraat en Langemunt gebeurt dat door overkoepelende metalen constructies en banners, aangevuld met ledschermen. Aan alle toegangspoorten van de winkelassen komen infoborden en er worden tags gespoten die de looprichting meegeven.

* In smalle winkelstraten waar een dubbele looprichting niet veilig lukt, wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd. Het gaat om de as Koestraat-Mageleinstraat (looprichting van de Vogelmarkt naar het Emilie Braunplein) en de Donkersteeg (looprichting van de Korenmarkt naar het Emile Braunplein) en nog enkele andere smallere straten.

(Lees verder onder de foto)

Markeringen

In de Veldstraat, Langemunt en de as Koestraat-Kalandeberg-Mageleinstraat komen er ‘wachtbollen’ op het voetpad voor het geval er wachtrijen ontstaan. In de zijstraten en andere straten in het centrum gebeurt dat met krijttags. Op plaatsen waar de stad geen wachtbollen of tags aanbrengt, kunnen handelaars zelf tags aanbrengen via een downloadbaar sjabloon. Daarnaast zullen kleine ingrepen de nodige ruimte vrijmaken om Gentenaars afstand van elkaar te laten houden. Als dat nodig zou blijken, en na advies van de politie, kunnen tijdelijk ook parkeerplaatsen opgeheven worden. De situatie wordt voortdurend geëvalueerd.

(Lees verder onder de foto)

Begeleiders

De stad Gent zorgt ook voor ‘warme winkelstraatbegeleiders’. Zij zullen bezoekers begeleiden als ze vragen hebben, een oogje in het zeil houden en bemiddelen bij eventuele problemen. In totaal gaat het om zo’n 30 personen die flexibel ingezet kunnen worden. De politie houdt de loopstromen in de gaten en zal indien nodig de stroom van mensen veilig wegleiden. De warme winkelstraatbegeleiders zullen altijd in contact staan met de patrouilles zodat de politie meteen kan ingrijpen.

Wasbekkens

Op de centrale pleinen (Korenmarkt, Kalandeberg en Grootkanonplein) komen er wasbekkens zodat shoppers op elk moment hun handen kunnen wassen.

Hulplijn

Alle maatregelen worden dagelijks geëvalueerd. Handelaars kunnen voor eerstelijnshulp rond signalisatie, wachtrijen en meer terecht bij Gentinfo op 09 210 10 10. Voor algemene vragen kunnen ze terecht bij het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG) op 09 210 10 60 en op de infopagina van Puur Gent. Gentenaars kunnen met vragen steeds terecht bij Gentinfo.

Binnen

In de winkels zijn de uitbaters zelf verantwoordelijk voor het volgen van de opgelegde regels. Zij moeten ervoor zorgen dat er niet te veel volk in hun zaak komt, en dat mensen ook daar afstand houden